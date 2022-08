SSD Interno Samsung 970 EVO Plus da 500GB: sconto del 44% su Amazon

Costruito utilizzando la tecnologia flash MLC V-NAND a 3 bit, l’SSD interno 970 EVO Plus NVMe M.2 da 500 GB di Samsung offre qualità, bassa latenza ed efficienza energetica. Progettato per gli appassionati di tecnologia, i giocatori di fascia alta e i creators, offre velocità di lettura sequenziale fino a 3500 MB/s, velocità di scrittura sequenziale fino a 3300 MB/s, una resistenza fino a 300 TBW, fino a a 1,5 milioni di ore MTBF, crittografia AES a 256 bit e supporto per SMART e TRIM. Acquistalo a soli 85,98€ invece di 154,69€.

Inoltre, ha un fattore di forma M.2 2280, compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, e utilizza l’interfaccia PCIe 3.0 x4. Scarica il software Smart Magician di Samsung per monitorare lo stato di salute, le prestazioni dell’unità e installare nuovi aggiornamenti, mentre Dynamic Thermal Guard di Samsung aiuta a ridurre il rischio di surriscaldamento per ridurre al minimo i cali di prestazioni.

Più veloce del 970 EVO, possiede la tecnologia V-NAND e un’ottimizzazione del firmware. Massimizza il potenziale della larghezza di banda NVMe per un’elaborazione potente con un’affidabilità di 300 TBW.

L’EVO 970 Plus raggiunge velocità di lettura sequenziale fino a 3500 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 3300 MB/s. Basato sulla tecnologia V-NAND, che migliora le prestazioni NAND e offre una maggiore efficienza energetica, insieme al controller Phoenix e l’Intelligent TurboWrite che ne aumentano la velocità.

L’SSD da 500 GB ha un fattore di forma M.2 2280, questo ti permette di espandere notevolmente la capacità di archiviazione e risparmiando spazio per altri componenti. La tecnologia Samsung ti dà la possibilità di fare di più e ottenere di più. Approfitta ora dello sconto del 44% e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

