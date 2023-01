SSD Kingston A400: 23€ di pura potenza e spazio per memorizzare i file

L’unità Kingston A400 SSD da 240GB è un’unità a stato solido che ti offre non solo un notevole spazio di archiviazione, ma anche prestazioni super. Unisce infatti il backup mediante selezione e trascinamento a una leggera portabilità. Il risultato? Fino a 240GB di spazio di memorizzazione extra per il computer in una soluzione compatta, ideale per una vita in movimento. Averne uno nel proprio computer è un indubbio vantaggio in termini di velocità. Se poi lo puoi compare con appena 23€ incluse le spese di spedizione gratuite via Amazon, allora sì che il vantaggio diventa doppio.

SSD Kingston A400 da 240GB per super prestazioni

Gli SSD sono un tipo di unità di archiviazione che esegue la stessa funzione dei dischi rigidi, ma sono molto più veloci, leggeri, duraturi. Inoltre usano meno alimentazione. Questa potente unità interna è dunque perfetta sia per uso professionale che per un utilizzo domestico. Per liberare spazio sul computer in un attimo basta trascinare i file sull’unità. Con le sue capacità, Kingston A400 SSD offre abbondante spazio per una crescente raccolta di file.

Questo dispositivo è super veloce: grazie alla velocità di trasferimento dati fino a 450 Megabit al secondo, il tuo sistema potrà operare con una rapidità fino a 10 volte superiore rispetto a quella offerta dalle migliori hard disk tradizionali. La straordinaria affidabilità dei prodotti Kingston garantisce poi la protezione dei tuoi contenuti, così non dovrai preoccuparti di perdere il prezioso lavoro svolto. E’ anche bello capiente, con ben 240GB a tua disposizione.

Leggera e compatta, l’unità è progettata per integrarsi anche nei computer portatili. Insomma, per chi ha bisogno di più spazio dati nel suo PC desktop o nel suo notebook compatibile, questo dispositivo rappresenta una scelta molto conveniente in rapporto qualità prezzo. Grazie alla totale assenza di parti in movimento, il rischio di guasti e malfunzionamenti è inferiore rispetto a un hard drive di tipo tradizionale. Portalo a casa con appena 23€ (-47%) con le spedizioni rapide e gratuite offerte da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.