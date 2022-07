SSD KINGSTON A400 da 240 GB a meno di 30 euro su Amazon!

L’SSD Kingston A400 da 240 GB è un’unità che per il prezzo a cui è venduto regala molte soddisfazioni. Infatti è venduto su Amazon a soli 29,99 euro in questo momento, un vero e proprio affare considerando le prestazioni generali.

Questa unità di archiviazione SSD è una scelta adatta per gli utenti che necessitano di una soluzione di archiviazione conveniente per velocizzare i propri computer. Questa unità SSD utilizza la NAND TLC, quindi se hai bisogno di velocizzare il tuo PC e abbandonare gli HDD, Kingston A400 SSD è una buona scelta che offre notevoli miglioramenti.

Non è l’SSD più veloce che puoi trovare sul mercato , ma offre una garanzia di 3 anni e ti offre prestazioni rispettabili ad un prezzo molto basso. L’interfaccia utilizzata da questo modello è SATA Rev. 3.0, mentre il controller utilizzato si chiama 2 Ch.

Kingston A400 è disponibile in un fattore di forma da 7 mm adatto sia per laptop che per computer desktop. Questo modello è disponibile in diverse capacità di archiviazione: 120 GB, 240 GB, 480 GB e 960 GB. La velocità di trasferimento per il modello da 240 GB arriva fino a 500 MB/s in lettura e 350 MB/s in scrittura.

Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon ad un costo praticamente irrisorio.

