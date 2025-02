SSD Kingston da 1TB: storage extra per i tuoi file ad un prezzo stracciato (-27%)

Hai bisogno di uno storage extra per i tuoi dati? Abbiamo una soluzione ottimale per te! Si tratta della SSD Kingston XS1000 da 1TB, oggi disponibile su Amazon a soli 72 euro con un mega sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cogli al volo la promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

SSD Kingston XS1000 da 1TB: memoria extra ad un prezzo mini

La SSD Kingston XS1000 da 1TB è una soluzione di storage e backup dei file estremamente comoda e soprattutto super portatile.

Si contraddistingue per una forma elegante e compatta che è progettata per essere trasportata ovunque con estrema facilità così da avere sempre i tuoi file più importanti a portata di mano.

Nonostante le piccole dimensioni, questa unità di memoria è un piccolo concentrato di potenza ed è in grado di raggiungere velocità fino a 1.050 MB al secondo con una capacità che arriva fino ad 1 TB, garantendo così tutta la velocità e lo spazio di cui possono necessitare i tuoi dati.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto è in grado di realizzare backup dei file semplici e veloci, oltre ad offrire un accesso immediato ai documenti importanti e a qualsiasi tipologia di file multimediale. In questo modo potrai avere sempre tutto quello di cui hai bisogno nel palmo di una mano.

Oggi la SSD Kingston XS1000 da 1TB è disponibile su Amazon a soli 72 euro con un mega sconto del 27%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cogli al volo la promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.