SSD Kingston KC600: spazio quasi infinito sulla tua PlayStation 5 con soli 55€

L’SSD Kingston KC600 SKC600/512G è una soluzione di archiviazione interna 2.5″ SATA Rev 3.0 che offre prestazioni affidabili e sicurezza avanzata. Questo SSD è progettato per migliorare le prestazioni del tuo sistema e garantire la protezione dei tuoi dati. Una belva che puoi accaparrarti subito su Amazon scontato addirittura di 40 Euro. In questo modo l’SSD ti costa appena 55€ e le spedizioni gratuite via Prime.

SSD Kingston KC600, un mostro per l’archiviazione interna

Con la tecnologia 3D TLC (Triple-Level Cell), l’SSD KC600 offre una capacità di archiviazione di 512 GB e una velocità di trasferimento dati ottimizzata. Questo ti consente di eseguire le tue attività quotidiane in modo fluido e di gestire grandi quantità di dati senza problemi.

Una caratteristica chiave del KC600 è la crittografia XTS AES a 256-bit, che garantisce la sicurezza dei tuoi dati sensibili. Questa crittografia avanzata protegge i tuoi file da accessi non autorizzati e offre una tranquillità aggiuntiva per la privacy dei tuoi dati.

L’SSD Kingston è facile da installare grazie al formato 2.5″ SATA Rev 3.0, che lo rende compatibile con la maggior parte dei sistemi. Inoltre, grazie alla sua efficienza energetica, l’SSD contribuisce a ridurre il consumo energetico del tuo sistema, prolungando la durata della batteria dei dispositivi portatili.

Sia che tu stia cercando di aggiornare un vecchio disco rigido o di migliorare le prestazioni del tuo sistema, l’SSD Kingston KC600 SKC600/512G offre un’opzione affidabile e sicura. Goditi prestazioni elevate, capacità di archiviazione generose e protezione avanzata dei dati spendendo appena 55€ su Amazon, dove lo trovi scontato addirittura del 40%. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

