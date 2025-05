SSD Lexar da 2TB in sottocosto: espandi il tuo storage con una spesa minima

Il Lexar NM790 da 2TB è una soluzione ideale per chi cerca un SSD performante e versatile, capace di soddisfare tanto i gamer quanto i professionisti della creazione di contenuti. Con un’offerta che lo rende ancora più interessante, è il momento perfetto per scoprire perché questo prodotto rappresenta un eccellente investimento. Oggi è disponibile su Amazon a soli 122 euro con uno sconto del 5%, non fartelo scappare!

Prestazioni di livello superiore e consumi ottimizzati

Dotato di interfaccia PCIe Gen4x4 NVMe, il Lexar NM790 raggiunge velocità straordinarie: fino a 7400 MB/s in lettura e 6500 MB/s in scrittura. Questi numeri si traducono in tempi di caricamento rapidi, trasferimenti dati fluidi e un’esperienza d’uso impeccabile, sia per chi utilizza software pesanti che per chi gioca ai titoli più esigenti in termini di risorse.

Uno dei punti di forza è l’efficienza energetica: grazie alla tecnologia Host Memory Buffer (HMB) 3.0, questo SSD utilizza la cache DRAM del dispositivo host per ottimizzare i trasferimenti dati, riducendo i consumi fino al 40% rispetto ad altre unità PCIe Gen 4. Un vantaggio significativo, soprattutto per chi utilizza laptop o console di gioco come la PlayStation 5.

Versatilità e compatibilità

Questo SSD Lexar è compatibile non solo con PC e laptop, ma anche con la PlayStation 5, rappresentando una soluzione ideale per chi desidera espandere lo spazio di archiviazione della propria console senza complicazioni.

Grazie alla sua versatilità, il Lexar NM790 si adatta perfettamente alle esigenze di chi cerca un dispositivo affidabile e ad alte prestazioni, capace di gestire senza problemi carichi di lavoro intensi o sessioni di gioco prolungate.

In sintesi, il Lexar NM790 da 2TB rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un SSD capace di combinare prestazioni elevate, efficienza energetica e versatilità d’uso. Le sue caratteristiche tecniche avanzate, unite alla compatibilità con dispositivi come la PlayStation 5, lo rendono un’opzione perfetta per chi desidera migliorare la propria esperienza di utilizzo, sia in ambito professionale che ludico. Oggi è disponibile su Amazon a soli 122 euro con uno sconto del 5%, approfittane subito!

