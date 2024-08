SSD Netac da 1TB: massimo STORAGE ad un prezzo PICCOLISSIMO

Se vuoi avere i tuoi file sempre a portata di mano ma sei spesso in viaggio per lavoro, abbiamo quello che fa per te! Parliamo della SSD Netac ZX20 Extreme da 1TB, oggi disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto conveniente del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è valida ancora per poco tempo!

SSD Netac ZX20 Extreme da 1TB: spazio extra e massima portabilità

La SSD Netac ZX20 Extreme da 1TB si caratterizza per la sua compatibilità universale: non solo supporta laptop, computer desktop e dispositivi mobili, ma supporta anche l’espansione delle console di gioco, dove è possibile memorizzare i giochi, oltre a Win To Go.

Le sue prestazioni sono elevatissime e, grazie ad un un’interfaccia esterna USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e un’interfaccia interna PCIe, ha velocità di lettura e scrittura rispettivamente di 2000MB/s e 1700MB/s quindi consente di spostare i file più velocemente e di modificare direttamente dall’unità.

La modalità di utilizzo è semplicissima ed, in più, viene fornita con un cavo da USB Type-C a C e un cavo da USB Type-C ad A direttamente nella confezione. Tra l’altro, questa unità si contraddistingue per la sua portabilità in quanto ha un alloggiamento in plastica piccolo e leggero così da poterla inserire in tasca o in borsa per averla sempre a portata di mano.

