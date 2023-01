SSD NVME Crucial P2 da 1TB: più spazio di archiviazione e velocità a soli 74€

Se hai bisogno di spazio di archiviazione e velocità sul tuo PC, ecco l’offerta che fa per te. Costruito con memorie Micron 3D NAND, l’SSD Crucial P2 da 1 TB utilizza la tecnologia NVMe e l’interfaccia PCIe Gen 3 M.2 per prestazioni al top della categoria. Che si tratti di caricare giochi, archiviare file di lavoro o creare contenuti, questo SSD può aiutare a rendere tutto molto più rapido. Per quanto riguarda le prestazioni, ha una velocità massima di lettura e scrittura fino a 2400 MB/s e 1900 MB/s rispettivamente. Acquistalo su Amazon a soli 74€ invece di 118,79€.

SSD NVME Crucial P2: tanta resa poca spesa

Una volta montato nel proprio PC, puoi sfruttare il software Crucial Storage Executive e Acronis True Image for Crucial, che sono inclusi per la gestione dell’integrità dati dell’unità e il backup dei esso. Non dovrai preoccuparti di perdere i tuoi dati, perché sarai in grado di conoscere la longevità residua del disco.

Mentre un’unità SSD SATA generica può offrire comunque un notevole aumento delle prestazioni rispetto a un disco rigido standard da 3,5″, un’unità NVMe è ancora più veloce. Utilizzando l’interfaccia PCIe Gen 3, questi SSD possono supportare velocità di lettura sequenziale di oltre 2000 MB/s, arrivando anche a picchi di 3500 – 3800 MB/s. Possiede inoltre una garanzia limitata fino a 5 anni oppure fino a 300 TBW (ovvero 300 Terabyte scritti nel corso della sua vita) a seconda di ciò che si verifica prima.

Ciò lo rende adatto a videogiocatori e professionisti, essendo Crucial leader nel settore memorie. Acquista questo prodotto su Amazon approfittando ora dello sconto speciale del 38% e ricordati di abbonarti a Prime per usufruire della spedizione gratuita. Acquistalo su Amazon a soli 74€ invece di 118,79€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.