SSD NVMe da 512 GB Lexar: prezzo SUPER Amazon!

Ecco il prodotto che espanderà le possibilità del tuo PC! L’SSD NVMe da 512 GB Lexar oggi è in super sconto Amazon del 20%. Il prezzo? SOLO 57,74€! Prezzo davvero incredibile che vi permetterà di fare l’upgrade migliore di sempre!

Prodotto di ottimo livello ad un prezzo incredibile!

Negli ultimi mesi, il mercato degli SSD NVMe è senza dubbio cresciuto. Con questo, anche le proposte dei produttori che hanno visto prezzi in discesa.

Ecco quindi un prodotto di ottimo livello, ad un prezzo molto interessante. Stiamo parlando del modello Lexar NM760 interno in grado di raggiungere i 5300 MB/s in lettura e fino a 4000 MB/s in scrittura. Il disco supporta la tecnologia NVMe 1.4 e ha il fattore di forma M.2 2280. Si tratta di dati da tenere in considerazione prima di acquistarlo in modo da verificare la compatibilità del disco con la propria macchina.

Si tratta del disco perfetto da inserire in una PS5, in PC e laptop compatibili. Molti MiniPC offrono slot di questo tipo e un upgrade del genere potrebbe garantire qualità e velocità anche a queste piccole macchine.

Grazie al dissipatore integrato, il disco dissipa correttamente il calore dai vari chip che lo compongono: in questo modo non solo si garantisce una buona longevità al disco, ma permette anche di mantenere stabili le prestazioni anche nelle sessioni di utilizzo più intense.

Il disco inoltre è molto affidabile: Lexar opera da 20 anni sul mercato ed è considerata tra i marchi leader del settore. Senza dubbio, è sinonimo di garanzia e qualità.

Il prezzo dell’SSD NVMe da 512 GB Lexar M.2 2280 è davvero interessante: oggi costa 57,74€ grazie allo sconto del 20% disponibile su Amazon. Approfitta subito della promo e compralo subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.