SSD Portatile 512GB: super COMPATTO e solo per oggi in DOPPIO SCONTO!

Se hai bisogno di un’unita SSD portatile che tenga sempre al sicuro i tuoi backup, ecco che arriva in tuo soccorso un ottimo prodotto della serie Netac ZX20, il quale riesce a offrirti uno spazio di 512 GB. Oggi lo trovi su Amazon con uno doppio sconto che non puoi assolutamente farti sfuggire: -13% più un ulteriore Coupon del 15%. Questa offerta potrebbe scadere in fretta, ti conviene sbrigarti!

SSD Portatile 512 GB di Netac: tutto ciò che ti serve per tenere i tuoi dati al sicuro

A differenza di altri SSD portatili, questo di Netac riesce a supportare, oltre a laptop e PC, anche le console di gioco, dove possiamo memorizzare i nostri videogiochi preferiti. In più, dispone anche del Win To Go, il quale deve essere però installato in autonomia.

Le sue prestazioni sono il vero fiore all’occhiello: grazie alla sua interfaccia esterna USB 3.2 Gen 2×2 Type-C e a un’interfaccia interna PCIe, questa SSD portatile riesce a raggiungere una velocità di scrittura rispettivamente di 2000MB/s e 1700MB/s, spostando i file da una parte all’altra praticamente alla velocità della luce.

All’interno della confezione troviamo due cavi: uno è da USB Type-C a C e l’altro USB Type-C ad A. La sua grandezza rende questo prodotto tascabile e facile da trasportare, con un design compatto che trova la sua esaltazione nel guscio di plastica esterno ultra resistente. Infine, Netac offre una completa garanzia post vendita, limitata a 3 anni dal momento dell’acquisto. Acquista subito questo SSD Portatile e compatto da 512 GB su Amazon: solo per oggi lo trovi con un fantastico doppio sconto che potrebbe non ripresentarsi più!

