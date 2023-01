SSD portatile Crucial X8 da 1TB ad un prezzo fenomenale su Amazon

Vuoi aumentare la velocità di trasferimento del tuo PC? Il modello X8 di Crucial è il primo SSD portatile dell’azienda che mira a fare tutto questo e molto altro. Con prestazioni di lettura/scrittura che arrivano b, una finitura elegante e il miglior prezzo nella sua categoria, puoi acquistarlo su Amazon a soli 112,73€ invece di 145,14€.

L’X8 di Crucial è un SSD portatile compatibile con un’ampia varietà di dispositivi. Ciò include Windows 10, macOS, PC Linux, Apple iPad Pro, Chromebook, tablet e telefoni Android, PS4 e Xbox. Quindi, con la maggior parte dei dispositivi dotati di USB, funzionerà.

L’unità utilizza un’interfaccia USB 3.1 Gen 2 Type-C per raggiungere velocità di lettura fino a 1.050 MBps. E sebbene non sia stato valutato ufficialmente, durante i test sono stati misurati una velocità di scrittura di circa 1.000 MBps e viene fornita una garanzia standard di 3 anni.

Incluso con il dispositivo stesso è un cavo USB da tipo C a tipo C e un adattatore da tipo C a USB-A. Il cavo e l’adattatore presentano una tacca sul cappuccio, quindi devi assicurarti di collegarli correttamente. L’X8 è compatibile con il software Storage Executive di Crucial. Con esso, puoi monitorare il tuo SSD, visualizzare il suo S.M.A.R.T. dati e possibilmente aggiornare il suo firmware lungo la strada.

Alloggiato all’interno del case c’è essenzialmente un SSD Crucial P1 con firmware modificato. Il P1 è l’SSD NVMe entry-level di Crucial alimentato da un controller Silicon Motion SM2263EN e dotato di NAND QLC 64L da 1 TB di Micron. Poiché QLC NAND ha velocità dirette a flash lente, Micron ha programmato in una cache di scrittura pseudo-SLC dinamica per accelerare le prestazioni di scrittura. E, poiché l’X8 è un dispositivo portatile, il firmware sull’SSD interno doveva essere modificato per adattarsi alle attività, quindi Crucial ha aumentato leggermente la cache di scrittura.

Il controller bridge ASMedia ASM2362 USB 3.2 Gen 2 gestisce la comunicazione tra l’interfaccia USB e l’SSD PCIe NVMe. Vanta un design solido che offre funzionalità di gestione dell’alimentazione per una bassa emissione di calore e stabilità della connessione delle porte. Si collega all’SSD NVMe tramite un’interfaccia PCIe 3.0. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.