SSD portatile da 2TB Crucial X6 al MINIMO STORICO su Amazon (102,99€, anche in 5 rate)

L’unità SSD portatile da 2TB Crucial X6, compatibile per PC e Mac, è in offerta su Amazon a 102,99 euro, il nuovo minimo storico. La promozione di oggi offre agli utenti anche la possibilità di scegliere il pagamento in 5 rate a interessi zero da 20,60 euro al mese.

L’ottima capacità, la velocità di lettura superiore alla media, le dimensioni compatte e il supporto di Micron sono le caratteristiche chiave dell’SSD portatile X6 di Crucial. Di fronte a una scheda tecnica come la sua, è facile affermare che si è di fronte a uno dei migliori SSD portatili nella fascia di prezzo tra 100 e 150 euro disponibili oggi sul mercato.

SSD portatile 2TB Crucial X6 al prezzo più basso su Amazon

Il modello di SSD portatile Crucial in offerta su Amazon offre una capacità di archiviazione pari a 2TB, uno spazio più che sufficiente per portare con sé ovunque si vada il proprio universo digitale. Dalle foto ai video, dai film ai giochi, fino ai documenti di lavoro più importanti, X6 consente vanta una versatilità d’uso eccellente.

Eccellenti sono anche le sue prestazioni, a partire dalla velocità di lettura. Si parla in termini di 800 MB/s, che corrisponde praticamente a quasi 4 volte tanto rispetto alla maggior parte dei dischi rigidi tradizionali.

In più offre un’ottima resistenza contro gli urti accidentali e un’ampia compatibilità con i principali dispositivi in uso: dai PC Windows ai Mac, dai device Android ad iPad Pro.

Crucial X6, l’unità SSD portatile ultra-veloce del noto marchio, è in offerta a soli 102,99 euro su amazon.it, il prezzo più basso di sempre. Inoltre, chi lo desidera, può dilazionare il pagamento in 5 rate a interessi zero da 20,60 euro al mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.