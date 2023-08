SSD portatile in offerta ad un prezzo INCREDIBILE su Amazon

Amazon ci propone un SSD portatile Netac in offerta a soli 88 euro, con uno sconto del 5% rispetto all’originario prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, attestato a 93 euro.

Un SSD portatile infinito

Partiamo subito col dire che uno dei più grandi vantaggi di questo SSD portatile Netac consiste nel fatto che presenta una compatibilità davvero ampia: l’unità è infatti compatibile con tutte le principali tipologie di dispositivi portatili, che vanno rispettivamente dai laptop ai MacBook, ai PC desktop, ai tablet, per poi finire addirittura con i telefoni Android. Così facendo non avrai problemi con qualsiasi dispositivo tu sia in possesso, indipendentemente dal marchio e dalla tipologia del dispositivo.

La velocità di questo SSD portatile è davvero strabiliante: parliamo infatti di 500 MB di trasferimento al secondo, che permette dunque di scrivere file ad una velocità mai vista d’ora, rispetto ai vecchi hard disk esterni di un tempo che erano di gran lunga più lenti e necessitavano oltretutto di un sistema di alimentazione esterno. Grazie a questo SSD portatile potrai dunque trasferire tutte le tipologie di file che vuoi in men che non si dica, senza dover necessariamente ore e ore rispetto a un tempo.

Il case delll’SSD portatile inoltre è realizzato in metallo, e questo ti permette di trasportarlo senza problemi anche all’interno di uno zaino o di una valigia quando sei in viaggio, senza correre il rischio di trovarlo danneggiato quando lo utilizzi. Le dimensioni poi sono davvero contenute: parliamo infatti di 100 millimetri di lunghezza per 29 centimetri di larghezza, risultando quasi meno ingombrante di una penna a confronto; anche questo è un ottimo incentivo per portarlo comodamente in zaino quando ti appresti a fare un viaggio.

Davvero eccellente anche la capacità di questo SSD portatile, di ben 2 terabyte: grazie a tutta questa memoria, potrai archiviare tutti i tuoi file senza doverti minimamente preoccupare. Con poco più di 80 euro, dunque, puoi portarti a casa un sistema di archiviazione di tutto rispetto: le scorte non sono illimitate, quindi ti consiglio di correre ad acquistarlo il prima possibile cliccando a questo indirizzo.

