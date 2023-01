SSD Samsung 870 EVO da 500 GB a meno di 60 euro su Amazon

L’870 EVO di Samsung succede all’SSD SATA più venduto sul mercato, l’860 EVO, quindi ha grandi scarpe da riempire. Normalmente, questa sarebbe una sfida, ma per Samsung è come un orologio: l’870 è ora la prima scelta per chi cerca il miglior SSD SATA consumer sul mercato. Acquistalo ora su Amazon a soli 59,99€ invece di 82,99€.

Offrendo prestazioni ed efficienza di alto livello, capacità spaziose e apprezzati da molti per l’elevata affidabilità, gli SSD Samsung si sono guadagnati un seguito e una reputazione nel corso degli anni. L’azienda spera di consolidare la sua reputazione con l’aggiunta dell’870 EVO di Samsung alla sua gamma che si basa su anni di esperienza nel settore.

L’870 EVO di Samsung è la versione più raffinata di sempre, per gentile concessione del suo ultimo flash TLC V-NAND a 128 strati di sesta generazione e di un controller MKX “Metis” SATA 6Gbps aggiornato. Ancora bloccato dall’interfaccia SATA, il nuovo SSD non ha alcuna possibilità contro gli ultimi SSD NVMe. Tuttavia, Samsung afferma che l’870 EVO offre prestazioni fino al 38% superiori per le attività di elaborazione quotidiane rispetto al suo predecessore e il modello da 250 GB vede un miglioramento fino al 30% nelle prestazioni di scrittura sostenute.

Samsung valuta l’870 EVO per offrire velocità sequenziali fino a 560/530 MBps e sostenere fino a 98.000/88.000 IOPS di lettura/scrittura casuali su tutta la linea. Per quanto riguarda l’algoritmo Intelligent TurboWrite, Samsung non ha rivelato alcuna modifica.

Ogni capacità dovrebbe misurare in modo simile a quella dell’860 EVO: in genere, avrà una cache SLC statica da 6 GB a 12 GB abbinata a una cache SLC dinamica che copre decine di gigabyte.

L’870 EVO ha un overprovisioning del 9%, con la maggior parte di quello spazio riservato all’uso del controller e alla gestione dei blocchi in background. Samsung supporta l’870 EVO con una garanzia di cinque anni e le unità possono assorbire fino a 150 TB di dati in scrittura per 250 GB di capacità, il che significa che il modello da 4 TB è valutato per gestire 2.400 TB di scritture durante il periodo di garanzia.

Non solo è classificato come duraturo, ma è anche potenzialmente molto sicuro con la possibilità di utilizzare la crittografia completa del disco AES a 256 bit conforme a TCG Opal 2.0 per coloro i cui dati necessitano di una protezione aggiuntiva da occhi indiscreti.

Samsung supporta i clienti con il software di migrazione dei dati per una facile clonazione e il toolbox Samsung Magician che ti consente di monitorare la salute del tuo SSD leggendo il suo S.M.A.R.T. report, aggiorna il firmware dell'SSD se applicabile, cancella in sicurezza e persino confronta le tue unità.

