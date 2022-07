SSD Samsung 980 PRO con dissipatore di calore in promo su Amazon ad un prezzo FOLLE

Il 980 PRO è l’SSD PCIe 4.0 consumer di fascia alta di Samsung, con velocità di lettura che arrivano fino a 7 GB/s e velocità di scrittura fino a 5 GB/s. Ottimo se vuoi aggiornare la memoria della tua PS5, lo puoi trovare su Amazon a soli 160,60€ invece di 254,99€

Il Samsung 980 PRO con dissipatore di calore da 1 TB ha prestazioni eccellenti e vale i tutti i soldi spesi. Può essere utilizzato in un PC, ma non si adatta a un laptop a causa dell’altezza del dissipatore. Pertanto, la versione del dissipatore di calore 980 PRO è principalmente destinato alla PS5.

A livello di prestazioni , la nuova interfaccia PCIe Gen4 x4 NVMe 1.3 fornisce numeri davvero impressionanti. Samsung indica che il 980 Pro può raggiungere fino a 7 GB/s in lettura sequenziale e 5 GB/s in scrittura sequenziale. Le letture e le scritture casuali hanno il potenziale per raggiungere il milione di IOPS nel throughput (a Q32T16).

Sebbene questa prestazione citata da Samsung sia molto positiva, gli utenti avranno bisogno di un sistema compatibile per raggiungere questi numeri. Inoltre, sia Xbox Series X che la PS5 presenteranno la compatibilità PCIe 4.0 per coloro che desiderano il massimo dalla loro console di nuova generazione. I giocatori più accaniti cercheranno sicuramente più opzioni nel prossimo futuro (in particolare la PS5, che indica il supporto per unità PC NVMe di terze parti).

Inoltre utilizza la la V-NAND di sesta generazione, che Samsung afferma fornisca un aumento del 40% delle prestazioni rispetto alla precedente struttura a stack singolo a 9 strati. I suoi fori cilindrici a perforazione verticale (dall’alto verso il basso) creano celle CTF (charge trap flash) 3D uniformi. Inoltre, la NAND di sesta generazione utilizza un design del circuito “ottimizzato per la velocità”, che si traduce in velocità di trasferimento dei dati notevolmente superiori rispetto alla quinta generazione (ovvero, meno di 45μs per le letture e meno di 450μs per le scritture). Ciò consente un miglioramento del 10% o più delle prestazioni e una riduzione del 15% del consumo energetico.

Perché acquistare questa unità con un dissipatore di calore? La PS5 non ha un raffreddamento attivo nel suo slot M.2, quindi tutto ciò che può essere fatto per dissipare il calore è una buona cosa dato che SSD ridurrà le sue prestazioni una volta raggiunta una soglia di temperatura critica. Puoi trovare questo prodotto su Amazon con uno sconto del 37%, e se ti abboni a Prime puoi sfruttare anche la spedizione gratuita in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.