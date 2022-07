SSD Samsung 980 PRO da 1 TB compatibile con PS5 ad un prezzo BOMBA su Amazon

L’SSD NVMe M.2 980 Pro di Samsung da 1 TB è pensato per gli utenti che puntano ad avere un PC ad alte prestazioni, grazie all’interfaccia PCIe 4.0 abbinata a un nuovo controller; componenti che riescono a garantire prestazioni ottimali in molti tipi di applicazioni . Ciò non sorprende data la velocità nominale dell’unità fino a 7/5 GBps di velocità effettiva di lettura/scrittura sequenziale e 1 milione di IOP. Puoi acquistarlo grazie alla promo Amazon a soli 138,87€ in questo momento.

Per la prima volta, l’SSD della serie Pro di punta dell’azienda non è dotato di flash MLC a 2 bit. Invece, il 980 Pro utilizza l’ultimo flash TLC a 3 bit di Samsung per ridurre i costi, rendendolo essenzialmente l’evoluzione di fascia alta della più economica serie 970 Evo Plus. Ma, con un controller NVMe PCIe 4.0, il 980 Pro garantisce comunque prestazioni efficienti e reattive insieme alla sicurezza AES a 256 bit; adatto quindi sia per i giocatori che per i prosumer. E’ compatibile anche con la console PS5.

E’ inoltre dotato della tecnologia Intelligent TurboWrite 2.0 che consente prestazioni eccezionali, ma come vediamo con tutti i meccanismi di memorizzazione nella cache SLC, la velocità di scrittura diretta su TLC di Samsung è molto più lenta dopo che la cache si è riempita. L’Intelligent TurboWrite 2.0 di Samsung migliora l’implementazione del 97O EVO Plus in modo che l’utente finale possa scrivere più velocemente e più a lungo.

Non solo le prestazioni sostenute dopo TurboWrite sono più elevate su tutta la linea, ma sono aumentate significativamente anche le capacità della cache TurboWrite. Samsung ha lasciato gli stessi valori predefiniti della cache statica di 4 GB/6 GB, ma ha ottimizzato quella dinamica espandendo la sua capacità fino a cinque volte in più.

A parte la sua velocità di scrittura sostenuta più lenta rispetto al 970 Pro di generazione precedente, il 980 Pro di Samsung è l’SSD basato su un flash più veloce. Il 980 Pro dimostra che anche se Samsung non utilizza più il flash MLC a 2 bit , il suo nuovissimo TLC V6 V-NAND a 3 bit arriva a prestazioni impressionanti.

Il 980 Pro di Samsung è l’SSD da ottenere se stai costruendo un PC da gioco o da lavoro di fascia alta, ed è pensato a prestazioni all’avanguardia. Inoltre, il 980 Pro non costa molto di più degli SSD basati su Phison E16, come FireCuda 520 di Seagate o il Rocket NVMe 4.0 di Sabrent, rendendolo sorprendentemente competitivo anche con altre unità di classe prosumer.

Approfitta ora dello sconto su Amazon e acquista questo prodotto ad un prezzo quasi al minimo storico.

