SSD Samsung 980 PRO da 500GB: 40% di sconto su Amazon

Costruito utilizzando la tecnologia flash MLC V-NAND a 3 bit e il controller Elpsis, l’SSD interno 980 PRO da 500 GB di Samsung offre un fattore di forma M.2 2280 e un’interfaccia PCIe 4.0 x4 / NVMe 1.3 per fornire una velocità di lettura fino a 6900 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 5000 MB/s. Gli utenti avranno anche accesso alla crittografia tramite TCG/Opal 2.0. Acquistalo ora su Amazon a soli 89,99€ invece di 149,99€.

Scatena la potenza dell’SSD Samsung 980 PRO grazie ad una velocità di trasferimento dati fino a 2 volte superiore rispetto a PCIe 3.0, pur mantenendo la retro compatibilità. Alimentato dal controller Elpsis il dispositivo è progettato per armonizzare i componenti della memoria flash e l’interfaccia, con un’interfaccia PCIe 4.0 fino a due volte più veloce degli SSD PCIe 3.0 e fino a dodici volte più veloce degli SSD Samsung SATA.

Progettato per i giocatori e gli utenti esperti di tecnologia, il 980 PRO offre larghezza di banda e throughput ad alte prestazioni per applicazioni pesanti nei giochi, nella grafica, nell’analisi dei dati e altro ancora. Il 980 PRO è disponibile in un formato compatto M.2 2280, che può essere facilmente collegato a desktop e laptop. Grazie alle sue dimensioni e all’efficienza energetica ottimizzata, è ideale per la creazione di sistemi di elaborazione ad alte prestazioni.

Gli SSD ad alte prestazioni di solito richiedono un controllo termico ad alte prestazioni. Per garantire prestazioni stabili, il 980 PRO utilizza un rivestimento in nichel per aiutare a gestire il livello di calore del controller e un ontrollo termico efficace del chip NAND. Integrato con l’algoritmo di controllo termico di Samsung, il 980 PRO gestisce il calore da solo per offrire prestazioni durature e affidabili, riducendo al minimo le fluttuazioni delle prestazioni durante l’uso prolungato. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

