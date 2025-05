SSD Samsung in mega promozione: 2TB di storage EXTRA a mini prezzo

Se stai cercando un dispositivo di archiviazione veloce, resistente e in grado di semplificare il tuo lavoro ovunque tu sia, l’SSD Samsung T7 Shield potrebbe essere la soluzione perfetta. Attualmente disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 34%, il modello da 2TB è acquistabile a soli 170,89 euro, un’offerta che non passa inosservata per chi ha bisogno di spazio e prestazioni senza compromessi.

Un concentrato di velocità e compatibilità

Il Samsung T7 Shield si distingue per la sua capacità di trasferimento dati straordinaria. Grazie alla connessione USB 3.2 Gen 2, raggiunge velocità di lettura sequenziale fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s. Queste prestazioni lo rendono ideale per attività come l’editing video direttamente dall’unità, senza alcun rallentamento.

Un altro aspetto che colpisce è la sua versatilità. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, può essere utilizzato con ecosistemi Apple, PC Windows, console di ultima generazione come PS5 e Xbox, e persino con smartphone e tablet. Nella confezione troverai inclusi i cavi USB Tipo C-C e Tipo C-A, così da essere subito pronto all’uso, indipendentemente dal dispositivo che utilizzi.

Robustezza e design pensati per chi è sempre in movimento

Se lavori spesso in mobilità, apprezzerai sicuramente la robustezza del T7 Shield. La sua scocca in gomma high-tech non solo protegge il dispositivo da cadute fino a 3 metri, ma integra anche la tecnologia Dynamic Thermal Guard, che previene il surriscaldamento durante utilizzi intensivi. Inoltre, la certificazione IP65 garantisce protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, offrendo una tranquillità totale anche in ambienti difficili.

Nonostante le sue caratteristiche avanzate, il T7 Shield mantiene un design compatto e leggero per essere trasportato comodamente in tasca o nello zaino. Perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo potente ma facilmente trasportabile.

Con i suoi 2TB di spazio, il Samsung T7 Shield è in grado di archiviare migliaia di foto, video in alta risoluzione e progetti professionali, offrendo una soluzione completa per chi necessita di un ampio spazio di archiviazione. Inoltre, la crittografia hardware AES a 256 bit garantisce la massima sicurezza per i tuoi dati sensibili, proteggendoli da accessi non autorizzati.

Se stai pensando di migliorare la tua configurazione di archiviazione o semplicemente hai bisogno di un dispositivo affidabile e versatile, il Samsung T7 Shield è un’opzione da considerare seriamente. Approfitta ora di questa straordinaria offerta su Amazon e porta a casa un prodotto che combina velocità, resistenza e praticità a soli 170 euro con uno sconto del 34%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.