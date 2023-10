Espandi la tua memoria con l'SSD Samsung in SCONTO oggi!

In un’era in cui l’archiviazione digitale è fondamentale, Samsung arriva in soccorso con una soluzione affidabile e veloce: l’SSD esterno da 1 TB. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 26%, a soli 89€. Come sempre, puoi contare sulle spedizioni rapide di Amazon Prime!

Spazio e velocità: ecco l’SSD Samsung in sconto!

Pensato per chi ha bisogno di spazio aggiuntivo senza compromettere la velocità, questo SSD esterno offre una connessione ultra veloce con la sua interfaccia USB 3.0 con tutti i vostri device. Ma non è solo la velocità che lo rende speciale. Il case è in Grigio Titanio, colore molto elegante che si sposa perfettamente con qualsiasi dispositivo, compresi i televisori, con i quali è compatibile.

Il dispositivo si presta perfettamente con l’utilizzo mediante smartphone, tablet e computer. L’unico requisito è quello di assicurarsi del fatto che il proprio device al quale si vuole connettere l’SSD esterno di Samsung abbia a bordo una porta USB-C.

La tecnologia offerta dal disco stato solido garantisce un’esperienza di utilizzo priva di tentennamenti, con tempi di caricamento ridotti e una maggiore resistenza agli urti rispetto ai tradizionali hard disk meccanici. Con un fattore di forma di 2,5 pollici, è comodo da trasportare e facile da posizionare ovunque ne abbiate bisogno.

C’è una caratteristica che lo distingue dagli altri: la crittografia hardware. Questo significa che i tuoi dati sono protetti non solo da intrusioni esterne, ma anche in caso di smarrimento o furto del dispositivo. Grazie ai tool messi a disposizione da Samsung, questo SSD esterno è in grado di proteggere i tuoi dati anche in caso di smarrimento del device. Nessuno potrà avere accesso a ciò che hai salvato sul dispositivo.

Non perdere l’occasione di ampliare la tua capacità di archiviazione con un prodotto di alta qualità e a un prezzo imbattibile. Acquista subito su Amazon a soli 89€ l’SSD Samsung da 1TB. Oggi è in sconto del 26%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.