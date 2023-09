SSD economico e di qualità: ecco il device Samsung in SCONTO!

Se lo storage è un problema e non si vuole utilizzare un servizio cloud, è necessario affidare i propri file a prodotti come SSD esterni. In nostro soccorso arrivano quindi gli SSD portatili USB-C. Grazie all’ampia diffusione di questa porta su tutti i device principali, è molto facile fare storage di foto, video, file e molto altro in poche semplici mosse. Ecco uno dei prodotti top di Samsung: la T7 Shield oggi in offerta del 31% nella variante da 1TB blu costa solo 89,90€ su Amazon!

Più veloce di qualsiasi cloud!

Il grande vantaggio di utilizzare un SSD fisico è il fatto che i propri file sono sempre sotto controllo. Per quanto in molti si fidino dei servizi cloud, in verità non è sempre saggio conservare su questi servizi tutti i propri file. Il modo migliore per farlo è quello di affidarsi a dispositivi versatili, magari portatili e leggeri.

Tra questi, il Samsung T7 Shield è una delle proposte migliori del mercato considerando l’offerta di oggi. Il modello in offerta offre 1TB di spazio a bordo che risulta più che sufficiente per immagazzinare migliaia di foto, centinaia di video e un numero elevatissimo di documenti.

Si tratta di uno di quei prodotti perfetti da portare sempre in giro per avere a disposizione quanto più spazio possibile anche in movimento. Le dimensioni compatte del case lo rendono davvero comodo da usare e facile da nascondere. La scocca in gomma lo rende inoltre resistente a cadute di massimo 3 metri e mezzo.

Potrebbe inoltre essere il prodotto perfetto da affiancare alla propria SmartTV o decoder: grazie al grande spazio a disposizione, è in grado di immagazzinare ore ed ore di programmi TV registrati.

La connessione al device avviene tramite USB-C e in confezione Samsung fornisce tutto l’occorrente per il collegamento dell’SSD al proprio dispositivo in uso.

Il Samsung T7 Shield da 1TB in colorazione blu è oggi in sconto del 31%. Costa solo 89,90€ su Amazon! Un prezzo davvero interessante vista la qualità indiscussa dei prodotti Samsung.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.