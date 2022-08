SSD Samsung T7 Shield portatile da 2 TB ad un prezzo FOLLE su Amazon

Ideale per l’uso esterno, l’SSD portatile Samsung T7 Shield da 2 TB presenta un esterno protetto in gomma e un grado di protezione IP65: ottimo quindi per chi ha necessità di un prodotto di qualità ma resistente agli urti. Acquistalo su Amazon a soli 239,39€ invece di 319,99€.

Il design robusto e l’avanzato elastomero esterno lo proteggono dalle cadute pur rimanendo leggero e portatile. Inoltre, il T7 Shield offre agli utenti prestazioni rapide e tempi di inattività ridotti. La sua porta USB 3.2 Gen 2 Type-C offre un’ampia compatibilità con diversi dispositivi.

Il T7 Shield offre una velocità di lettura massima di 1.050 MB/s e una velocità di scrittura massima di 1.000 MB/s tramite la sua porta USB 3.2 Gen 2 Type-C. È circa due volte più veloce del suo predecessore, il T5, e fino a 9,5 volte più veloce di un tradizionale disco rigido esterno. Inoltre supporta la crittografia hardware AES a 256 bit per mantenere i dati al sicuro, anche in caso di smarrimento. In più, fornisce l’accesso al software Magician di Samsung, che consente agli utenti di gestire comodamente l’unità e utilizzare varie funzioni esclusive.

Progettato con cura, il T7 Shield è resistente agli urti da cadute oltre 10 metri. Ha anche un grado di protezione IP65, quindi è resistente alla polvere e all’acqua. L’esterno in gomma high-tech con materiale Dynamic Thermal Guard controlla il calore per mantenere prestazioni costanti anche per progetti di grandi dimensioni. L’elegante impugnatura in gomma fa in modo che il dispositivo non scivoli da mano.

Archivia immagini, giochi e video 4K e 8K alla massima velocità. La porta USB di tipo C sul T7 Shield gli consente di essere compatibile con un’ampia varietà di dispositivi. Puoi usarlo per connetterti a un computer Windows o Mac. Se hai un dispositivo Android, puoi anche utilizzare T7 Shield per eseguire il backup di foto e video. Compatibile anche con le console di gioco come spazio di archiviazione esteso. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

