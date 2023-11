Metti i tuoi dati in CASSAFORTE con questa SSD Samsung CROLLATA di prezzo!

L’utilissimo Samsung MU-PC1T0T/WW T7, un SSD esterno portatile da 1 TB, con presa e cavo USB Tipo-C, 3.2 Gen 2, 10 Gbps, color grigio titanio, è crollato finalmente di prezzo! Oggi lo paghi solo 88,50 euro, grazie allo sconto del 26%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione al 31 gennaio 2024.

SSD Samsung MU-PC1T0T/WW: le caratteristiche

La SSD Samsung MU-PC1T0T/WW garantisce una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, 9.5x volte più veloce di un HDD tradizionale. Interfaccia: USB 3.2 Gen 2 (fino a 10 Gbps), retrocompatibile. La scocca in metallo del T7 permette di sopportare cadute fino a 2 m di altezza.

Protezione con password opzionale e encription hardware AES 256 bit. Sistemi operativi supportati: Windows 7 e successivi, Mac OS X 10.10 e successivi, Android 5.1 (Lollipop) e successivi; versioni precedenti di Windows, Mac, e Android potrebbero non essere supportate. Cavi inclusi nella confezione: USB tipo C a C, USB Tipo C a A. Elegante il colore grigio titanio.

