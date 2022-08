SSD SanDisk Extreme portatile da 1TB: sconto del 50% su Amazon

Sandisk ha lanciato una terza versione dell’SSD portatile Extreme, che adesso sfoggia un distinto moschettone arancione. Il modello ha una capacità di 1 TB e un’interfaccia USB 3.2 Gen2x2, il che lo rende, in teoria, lo storage USB rugged più veloce fino ad oggi. Acquistalo su Amazon a soli 129,99€ invece di 260,99€.

L’Extreme adotta lo stesso fattore di forma e materiale del precedente modello. I progettisti hanno utilizzato una combinazione di telaio in alluminio forgiato e guscio in silicone per offrire ciò che Sandisk chiama “una sensazione premium con una protezione aggiuntiva“. La pelle testurizzata gli conferisce un aspetto sportivo mentre l’involucro funge da dissipatore di calore per dissipare il calore generato dai componenti interni. La tecnologia nvme inoltre consente velocità di lettura fino a 1.050 mb/s e velocità di scrittura fino a 1.000 mb/s.

L’unità, come i suoi predecessori, è classificata IP55 e può resistere a una caduta di 2 m; c’è un passante per moschettone in metallo per fissare la cintura o lo zaino. A differenza di alcuni dei suoi rivali, non offre un lembo per proteggere il porto esposto, quindi difficilmente sopravviverà se sarà gettato in acqua per lunghi periodi di tempo.

È portatile senza essere minuscolo; le sue dimensioni fisiche (57 x 110 x 10 mm) e il suo peso (85 g) lo rendono ragionevolmente compatto per essere portato in giro inosservato. Viene fornito con due cavi USB da 30 cm anziché un cavo e un adattatore: uno ha un’estremità di tipo C, l’altro un connettore di tipo A.

L’unità NVMe si basa sulla coppia bridge/controller ASMedia ASM2364/SanDisk 20-82-007011 e utilizza la NAND TLC SanDisk BiCS 4 96L 3D. L’SSD Extreme Portable è preformattato come dispositivo exFAT, il che significa che può funzionare su Windows e Mac immediatamente. La riformattazione del file system NTFS limiterà la compatibilità con Windows. Approfitta ora dello sconto incredibile del 50% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

