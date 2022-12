SSD Transcend 1TB: -41% di sconto su Amazon, ULTIMI PEZZI

Fuori tutto su Amazon. In queste ore l’unità SSD Transcend da 1TB è in sconto del 41% su Amazon. Ordinandola ora, paghi 77,99 euro invece di 131,77 euro, con un risparmio dunque di oltre 50 euro. In più, se hai l’abbonamento ad Amazon Prime, puoi usufruire delle spese di spedizione gratuite e degli altri vantaggi legati a Prime, tra cui il pagamento rateale.

Prima di mettere in carrello l’articolo, premi sul pallino accanto a “5 rate mensili di Amazon da”: anziché affrontare un pagamento in un’unica soluzione, avrai modo di pagare l’ordine in 5 rate a interessi zero da 15,60 euro. Cogli al volo l’offerta, potrebbe terminare tra poco.

41% di sconto sull’unità SSD Transcend 1TB

GLI SSD interni Transcend della serie SSD220Q dispongono di un’interfaccia SATA III 6GB/s con tecnologia SLC caching integrata, per offrire velocità di trasferimento fino a 550MB al secondo e 500 MB/s in scrittura e lettura. Scegliendo un SSD interno Transcend SSD220Q ti assicuri un’unita di disco resistente e affidabile, con una durata straordinaria garantita da 200TWB di dati sovrascrivibili.

Un altro punto di forza dell’unità SSD di Transcend in vendita su Amazon a quasi metà prezzo è il chip QLC NAND Flesh, che da questa nuova serie ha incrementato la sua densità di oltre il 30%, offrendoti in questo modo tutto il potenziale inespresso fino a oggi. SSD220Q da 1TB è perfetto se vuoi effettuare un upgrade del tuo vecchio computer, migliorando in un colpo solo velocità di avvio e caricamento dei programmi.

Approfitta dunque degli ultimi pezzi disponibili su Amazon ancora in sconto del 41%, con la possibilità di usufruire del pagamento in 5 rate mensili da appena 15,60 euro al mese (e a interessi zero). Corri, l’offerta sta per terminare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.