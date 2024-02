Staffa supporto TV universale: il sogno di tutti a meno di 25€!

Una staffa supporto TV universale, di solito, costa decine e decine di euro. Trovarne di buone a prezzo più basso non è così semplice. Trovarne una universale poi è pressochè impossibile. E se ti dicessi che ne ho scovata una su Amazon a meno di 25€?! Eccola qui! La staffa supporto TV universale che stavi cercando costa SOLO 22,79€! Oggi è in sconto Amazon che la porta a questo prezzo partendo da 29,99€! Un’offerta super che non devi lasciarti sfuggire!

Ecco la staffa supporto TV universale al prezzo più basso del web!

Intendiamoci, esistono sicuramente prodotti più economici, ma nessuno raggiunge il livello di qualità di quello di cui ti parlo oggi.

Vuoi montare a parete la tua nuova TV vero? Hai acquistato un 32, un 42 o un 55 pollici? Non importa: questa è la staffa giusta per te! Supporta TV fino a 60 pollici, anche curvi e include in confezione un set di viti in grado di farla adattare a tutte le TV presenti sul mercato.

In generale però, purché compatibili con il VESA a bordo, questa staffa è in grado di reggere fino a 35kg: un peso non banale che si fa fatica a raggiungere anche su pannelli da 65″.

Il montaggio è facilitato e, come molti prodotti della sua categoria, anche in caso di errori di foratura non allineata, si può correggere l’inclinazione della TV per mezzo di un dado posto sulla farfalla dell’attacco VESA. In questa maniera, sarà davvero difficile sbagliare: ottimo anche per chi non è molto pratico nel montaggio di questi strumenti.

In ogni caso, in confezione troverete tutte le istruzioni necessarie a portare a termine questo compito. Basterà seguirle in modo pedissequo per non sbagliare.

Acquista subito la staffa supporto TV universale in offerta oggi! Grazie allo sconto Amazon, oggi costa solo 22,79€! Prezzo super se pensiamo al prezzo di partenza di 29,99€! Uno sconto che non puoi e non devi lasciarti sfuggire!

