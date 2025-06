Stampa, copia e scansiona con la Stampante lasera multifunzione in offerta speciale

Ti presentiamo una soluzione pratica e conveniente per gestire al meglio le tue esigenze di stampa, copia e scansione! Si tratta della Stampante Pantum, oggi disponibile su Amazon a soli 107 euro con un coupon sconto del 10%. Questa stampante multifunzione laser offre una combinazione di prestazioni professionali e facilità d’uso, ideale sia per piccoli uffici che per ambienti domestici. Scopri subito tutte le sue caratteristiche e approfitta dell’offerta!

Stampante Pantum: velocità ed efficienza in un design compatto

La Stampante Pantum si distingue per la sua capacità di stampare fino a 20 pagine al minuto in bianco e nero, con un tempo di avvio inferiore a 8 secondi. Queste prestazioni rapide non sacrificano la qualità: la risoluzione massima di 1200 x 1200 dpi garantisce risultati nitidi e dettagliati, perfetti per documenti professionali o personali.

Uno dei punti di forza di questa stampante è la sua versatilità nelle opzioni di connessione. Puoi collegarla tramite USB 2.0, Wi-Fi (compatibile con la banda 2.4G) o Bluetooth, rendendo possibile la stampa da diversi dispositivi senza bisogno di cavi. Inoltre, la compatibilità con AirPrint, Mopria e l’app dedicata Pantum semplifica ulteriormente l’uso da smartphone e tablet, rendendo la gestione dei documenti un gioco da ragazzi.

Costi contenuti e attenzione all’ambiente

Questo dispositivo utilizza toner originali Pantum TL-A2319, disponibili in versione standard da 1000 pagine o ad alta capacità da 1600 pagine. Nella confezione è inclusa una cartuccia iniziale da 500 pagine, che ti permette di iniziare subito a stampare, ottimizzando i costi iniziali e contribuendo alla sostenibilità ambientale.

L’installazione è estremamente semplice: gli utenti di Windows 8.1, 10 e 11 possono collegare la stampante tramite USB senza bisogno di software aggiuntivi. Per altri sistemi operativi, come MacOS e versioni precedenti di Windows, è disponibile un’installazione rapida con un solo clic. Anche chi non ha particolari competenze tecniche troverà questo dispositivo facile da configurare e utilizzare.

Design compatto e funzionalità multifunzione

Con dimensioni compatte, questa stampante si adatta facilmente anche agli spazi più ridotti. Il cassetto carta può contenere fino a 150 fogli e supporta diversi formati, dall’A4 alle buste, con grammature variabili tra 60 e 163 g/m². È inoltre possibile effettuare stampe fronte-retro manuali, riducendo il consumo di carta.

Oltre alla stampa, include uno scanner piano con una risoluzione di 1200 x 600 dpi e la possibilità di effettuare copie alla velocità di 20 pagine al minuto. Il display LCD a due linee facilita la navigazione tra le diverse opzioni, offrendo un’esperienza utente intuitiva e completa.

La Stampante Pantum è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, MacOS, Linux, iOS e Android, e viene fornita con una garanzia di due anni. Si tratta di una soluzione completa e conveniente per la gestione quotidiana dei documenti, unendo prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Oggi è disponibile su Amazon a soli 107 euro con un coupon sconto del 10%, non fartela scappare!

