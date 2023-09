Stampa foto e documenti con la stampante HP Envy in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di stampare documenti con estrema urgenza, e non è sempre facile trovare una copisteria aperta nelle immediate vicinanze della nostra abitazione. Ecco che in questo caso entra in gioco la stampante da casa, che risulta perfetta per stampare documenti in men che non si dica. Proprio sulla base di questo bisogno Amazon ha quindi ben pensato di proporti la stampante HP Envy multifunzione a getto d’inchiostro in offerta al prezzo stracciato di soli 69 euro, con uno strabiliante sconto del 42% rispetto all’originale prezzo di partenza suggerito da HP.

Stampante HP Envy: al tuo servizio in ogni momento

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon hai l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i colori di questa stampante: puoi infatti optare rispettivamente per la colorazione Bianca o Grigia, in base ai tuoi gusti personali e al tuo ambiente di casa.

Tra i punti salienti alla base di questa stampante troviamo sicuramente la connettività Wi-Fi con il ripristino automatico: puoi in questo caso collegare la stampante a qualsiasi dispositivo portatile (e non) dotato di una connessione Wi-Fi, come possono essere per esempio il tuo PC, uno smartphone o un tablet, così da stampare immediatamente il documento o la foto di cui hai bisogno.

Le possibilità offerte da questa stampante HP Envy sono davvero illimitate: puoi infatti selezionare rispettivamente il fronte e retro in base alle tue esigenze, oltre a poter stampare senza bordi. Grazie al fantastico programma Instant Ink offerto da HP (per un periodo gratuito di 3 mesi, incluso nel costo della stampante), poi, hai la possibilità di ricevere in automatico le tue cartucce (sia a colori che in bianco e nero) comodamente a casa, in ogni momento in cui ne hai bisogno, così da ottenere stampe dai colori brillanti e super nitide.

Questo ti permette di risparmiare un bel po’, dal momento che il programma si adatta senza alcun tipo di problema alle tue esigenze di stampa, sia in termini di quantità che di qualità. Non hai nessun vincolo in questo caso, e puoi dunque disdire da un momento all’altro senza nessuna penale.

Insomma, a nemmeno 70 euro hai la possibilità di accaparrarti una stampante davvero perfetta per casa tua, grazie alla quale non dovrai nemmeno scomodarti per andare in copisteria, risparmiando dunque un bel po’ di tempo: ecco perchè ti suggeriamo l’acquisto di questa stampante HP Envy in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che le unità stanno per terminare proprio in queste ore.

