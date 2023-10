Stampa foto in un attimo con la stampante HP in offerta

Spesso e volentieri al giorno d’oggi abbiamo la necessità di stampare foto e documenti, sia per lavoro che per puro piacere personale. Non sempre però abbiamo a disposizione una copisteria nelle vicinanze, che ci permetta di stampare ciò di cui abbiamo bisogno. Alla luce di questa necessità, Amazon ha dunque ben pensato di proporti la stampante HP DeskJet 4120e al prezzo stracciato di soli 63 euro, con ben il 31% di sconto rispetto al prezzo originale di listino suggerito dalla compagnia produttrice, HP.

Stampante HP DeskJet: stampa con ogni dispositivo

Uno dei punti di forza alla base di questa stampante è senz’ombra di dubbio la sua connettività Wi-Fi: puoi infatti collegarla in men che non si dica al tuo smartphone, notebook o tablet, in modo da selezionare immediatamente le foto o i documenti che intendi stampare, permettendo una ricezione praticamente istantanea.

Oltre a questo un aspetto molto importante è l’inclusione dell’abbonamento di 6 mesi al servizio HP Instant Ink: questo servizio in particolare ti consente infatti di stampare fino a 700 pagine al mese, con l’invio delle cartucce in maniera gratuita direttamente al proprio domicilio di casa, senza ulteriori costi aggiuntivi: questo ti permetterà di risparmiare un bel po’, considerando i costi attuali delle cartucce a colori e in bianco e nero dei modelli concorrenti.

Non è finita qui: grazie alla tecnologia Instant Ink hai la possibilità di monitorare i livelli di inchiostro rimanenti all’interno di stampante, in modo tale da non rimanere mai sprovvisti di cartucce. Grazie al programma HP+ hai inoltre un anno di garanzia extra, che ti permette di essere maggiormente tutelato in caso di guasti o malfunzionamenti della stampante.

Insomma, a meno di 70 euro hai la possibilità di portarti a casa una stampante davvero perfetta per le tue esigenze, dal momento che ti permetterà di sviluppare i tuoi documenti e le tue foto in un attimo, senza dover nemmeno recarti alla copisteria più vicina: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo caldamente di acquistare questa stampante HP DeskJet 4120e in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità stanno terminando proprio in queste ultime ore.

