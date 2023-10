Stampa le tue foto con la STAMPANTE HP in offerta su Amazon

Al giorno d’oggi siamo soliti condividere le nostre foto immediatamente sui nostri social network, come ad esempio nel caso di Facebook e Instagram, così da mostrarle subito ai nostri amici e chi abbiamo intorno. Spesso e volentieri sentiamo però la necessità di stampare foto e documenti in poco tempo, e non sempre abbiamo a disposizione delle copisterie nelle immediate vicinanze. Proprio sulla base di questa necessità Amazon ha ben pensato di proporti la stampante HP Envy 602e (modello 223N4B) a getto d’inchiostro in offerta al sensazionale prezzo di soli 69 euro, con un assurdo sconto del 42% rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice, HP.

Stampante HP Envy: a tua disposizione, in ogni momento

Uno dei punti di forza di questo dispositivo consiste nell’integrazione con l’app HP Smart, che ti permette di stampare da qualsiasi dispositivo desideri: puoi collegare il tuo smartphone, il tuo tablet o perfino il tuo notebook portatile grazie alla connettività Wi-Fi e cominciare a stampare immediatamente.

Questa stampante risulta perfettamente utile per tutte le esigenze della tua famiglia, dalla stampa di foto fino ai documenti burocratici. Hai perfino 3 mesi inclusi del servizio HP Instant Ink: in questo caso è sufficiente aderire al programma HP+, che ti permetterà di stampare gratuitamente senza problemi fino a 700 pagine al mese, ricevendo le cartucce (a colori e in bianco e nero) comodamente a casa, senza dover nemmeno recarti in negozio fisico.

Grazie al programma HP+, poi, hai anche un anno aggiuntivo di garanzia per la tua stampante, che ti permette di essere al sicuro in caso di eventuali guasti o malfunzionamenti che potrebbero succedere al dispositivo. Puoi stampare in qualsiasi modo desideri: solo fronte o fronte retro, a colori in bianco e nero, con o senza bordi, in base alle tue personalissime preferenze e gusti personali.

Insomma, a poco più di 60 euro hai la possibilità di portarti a casa una stampante eccezionale, in grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza, sia tua che della tua intera famiglia: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente l’acquisto della stampante HP Envy 602e in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e dunque le unità disponibili potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.