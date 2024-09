Stampa le tue foto in 5 secondi con la Macchina Fotografica Istantanea a mini prezzo

Da oggi in poi potrai rendere indelebili i tuoi ricordi più belli con la Macchina Fotografica Istantanea Fujifilm instax mini 12! Oggi è disponibile su Amazon a soli 69 euro con uno sconto conveniente del 22%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato!

Macchina Fotografica Istantanea Fujifilm instax mini 12: funzionalità e modalità di utilizzo

La Macchina Fotografica Istantanea Fujifilm instax mini 12 è uno strumento di ultima generazione che ti permette non solo di immortalare i tuoi momenti più belli, ma di renderli indelebili e stamparli in pochissimi secondi.

La modalità di utilizzo è semplicissima: basterà ruotare l’obiettivo per accendere la fotocamera, poi ruotarlo nuovamente per attivare la modalità Close-Up e inquadrare con precisione il soggetto. Una volta effettuato lo scatto, potrai stampare la tua immagine in soli 5 secondi ed ottenere un risultato da vero professionista.

Inoltre, sarà possibile immortalare i tuoi momenti in ogni condizione di luce in quanto l’esposizione ed il flash si regolano in automatico. Allo stesso modo, anche i selfie sarrano impeccabili grazie ad uno specchietto che ti permetterà di ottenere sempre l’inquadratura giusta.

Per finire, sfruttando l’app INSTAX UP!, potrai trasformare le tue stampe preferite in formato digitale così da creare un album fotografico per custodire i tuoi ricordi più belli.

