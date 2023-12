Stampa ovunque ti trovi con questa Mini Stampante senza inchiostro wireless in OFFERTA!

Wscoficey è una Mini Stampante Termica BT wireless, facilmente tascabile portatile, molto utile per stampare note, foto, promemoria, ecc. Oggi risparmi fino al 63%, grazie alla combo Sconto del 33% + Coupon del 30%, quindi la paghi solo 15 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Wscoficey Mini Stampante Termica: le caratteristiche

Wscoficey è una stampante fotografica portatile piccola e leggera. Con un design portatile, puoi portarlo con te ovunque tu vada. L’aspetto carino lo rende più elegante e unico, è il miglior regalo per studenti, dipendenti, coppie, amici, famiglia. Questa stampante fotografica termica istantanea non utilizza inchiostro e funziona senza cartucce. Supporta una varietà di funzioni, può stampare foto, etichette, messaggi, elenchi, record, pagine Web, codici QR, ecc.

Adatto per rotoli di carta da 57 * 25 mm, connettiti tramite BT, stampa direttamente dal tuo cellulare, registra i tuoi momenti migliori, lo scenario che vedi, raccogli gli esercizi che hai sbagliato, interessante e pratico, impara lingue e condividi i tuoi momenti felici speciali. Aprire il coperchio per installare il rotolo di carta, collegare il dispositivo tramite BT per utilizzare, denti di strappo a 45° integrati per garantire la sicurezza dell’utente. Alta velocità di stampa, bassa rumorosità, chiara, senza inchiostro, ecologica, batteria integrata da 1000 mAh, può funzionare a lungo!

Wscoficey è una Mini Stampante Termica BT wireless. Oggi risparmi fino al 63%, grazie alla combo Sconto del 33% + Coupon del 30%, quindi la paghi solo 15 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.