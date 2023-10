Stampa, scansiona e copia: Epson Expression Home XP a 57€ su Amazon

La Epson Expression Home XP-2200 è una stampante multifunzione compatta progettata per soddisfare le tue esigenze di stampa quotidiane. Con la sua versatilità e le funzionalità avanzate, questa stampante è perfetta per la tua casa o il tuo piccolo ufficio. E allora non esitare se ti serve un prodotto di questo tipo e corri su Amazon, dove la trovi scontata del 19% a soli 57€. Le spedizioni sono gratis con i servizi Prime.

Epson Expression Home XP-2200, la soluzione per tutte le tue esigenze di stampa

La XP-2200 è una stampante multifunzione che ti consente di stampare, scansionare e copiare documenti e immagini con facilità, offrendoti una soluzione completa in un unico dispositivo. La stampa fronte/retro manuale ti consente di risparmiare carta stampando su entrambi i lati del foglio quando necessario. È un’opzione utile per ridurre gli sprechi.

La connettività Wi-Fi Direct ti permette invece di stampare direttamente dalla maggior parte dei dispositivi mobili senza la necessità di una rete Wi-Fi. Basta collegare il dispositivo direttamente alla stampante.

Con la compatibilità per l’app Epson iPrint, poi, e il supporto per la stampa su cloud, puoi stampare facilmente da smartphone e tablet, nonché da servizi di archiviazione cloud come Google Drive e Dropbox.

La XP-2200 ha un design compatto che si adatta facilmente a qualsiasi spazio, rendendola ideale per l’uso in casa o in piccoli uffici. Che tu debba stampare documenti importanti, fotografie di famiglia o progetti creativi, questa stampante Epson è pronta a soddisfare tutte le tue esigenze di stampa. Il tutto andando su Amazon, dove la trovi scontata del 19% a soli 57€. Le spedizioni sono gratis con i servizi Prime.

