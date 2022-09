Stampante 3D a resina: la migliore Anycubic è in offerta su Amazon

Il più grande limite per tutti coloro che stampano in 3D, è riuscire a creare modelli di piccole dimensioni che però abbiano un’alta risoluzione dei dettagli. Per ovviare a questo problema sono state create le stampanti 3D a resina. Loro consentono di stampare modelli di piccole dimensioni, come le statuine di un gioco di ruolo, ma riuscendo a conservare tantissimo dettaglio. ANYCUBIC è leader nel settore delle stampanti 3D e il suo modello Photon Mono 4k, è l’entry level delle stampe in resina, oggi disponibile su Amazon a soli 229,99 €, grazie a questa offerta interessante.

ANYCUBIC Photon Mono 4K: lei vi svolterà la vita nelle stampe 3D

Le stampanti a filamento, sono le più diffuse sul mercato perché sono più economiche e hanno bisogno di meno manutenzione, tuttavia se necessitate di stampare modelli 3D molto piccoli, ma che mantengono un’alta risoluzione, l’unica scelta possibile è quella di usare stampanti a resina.

Come scritto poco fa, il problema di queste stampanti è che richiedono molta manutenzione, dopo ogni stampa devono essere pulite a fondo. Inoltre, la resina in fase di stampa emette fumi tossici, ecco perché sono chiuse rispetto alle stampanti a filamento e anche le ricariche di resina sono piuttosto costose rispetto ai rotoli di PLA.

Se il paragrafo di prima non vi ha spaventati, vuol dire che siete pronti a passare ad una stampante 3D a resina, in modo tale da stampare delle miniature eccezionalmente dettagliate. Per questo passo vi consigliamo di acquistare una stampante ANYCUBIC, azienda leader in questo settore e il loro modello di punta entry-level, la Photon Mono 4K, è in sconto su Amazon a soli 229,99 €. Ricordatevi che acquistare direttamente dal noto e-commerce americano vi consentirà di stare tranquilli, avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso del prodotto acquistato o meno.

