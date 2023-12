Stampante 3D Creality Ender-3 S1 Pro crollata di prezzo: dai forma ai tuoi sogni!

Creality Ender-3 S1 Pro è un’ottima Stampante 3D aggiornata, con ugelli ad alta temperatura 300°C, Piastra in acciaio per molle PEI, Luce a LED, Sprite estrusore a doppia marcia diretta. Oggi puoi farla tua con il 12% di sconto, quindi la paghi solo 360 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Stampante 3D Creality Ender-3 S1 Pro: le caratteristiche

Ugello ad alta temperatura di 300 C: l’ugello realizzato in ottone può sopportare fino a 300 °C di temperatura di stampa ed è compatibile con più filamenti, come PLA, ABS, PVA, legno, TPU, PETG e PA, proporzionato più possibilità di creazione. Piastra magnetica PEI in acciaio a molla: Ender-3 S1 Pro ha utilizzato la piastra magnetica PEI in acciaio a molla, che ha una buona aderenza al modello stampato e permette un rapido riscaldamento del letto riscaldante. I pannelli di costruzione non sono solo durevoli, ma anche flessibili. Una volta completata la stampa, gli utenti possono rimuovere facilmente il materiale stampato con una leggera flessione.

Schermo tattile da 4,3 pollici e luce LED: il touch screen da 4,3 pollici, supporta 9 lingue, offre un’interazione di interfaccia utente efficiente ed è facile da usare. Si attenuerà automaticamente per risparmiare energia se non c’è azione per 3 minuti. La luce LED dotata consente un pieno riempimento della luce, in modo da poter osservare i dettagli di stampa anche in ambienti bui. Estrusore diretto a doppio ingranaggio “Sprite” in metallo completo con una forza di estrusione di 80 N garantisce un’alimentazione delicata durante la stampa con diversi filamenti, in particolare il TPU flessibile. Livellamento automatico CR Touch: dotato di Qith CR Touch, il livellamento automatico a 16 punti può completare rapidamente con compensazione dell’altezza di stampa dei punti sul letto di calore. Buona efficienza consente di risparmiare molto tempo.

Creality Ender-3 S1 Pro è un’ottima Stampante 3D aggiornata. Oggi puoi farla tua con il 12% di sconto, quindi la paghi solo 360 euro! Puoi anche decidere di regalarla per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.