La stampante Canon Pixma finalmente scesa di prezzo: meglio sbrigarsi!

Canon da decenni è leader nei prodotti votati all’imaging: macchine fotografiche e stampanti soprattutto. Come la stampante che presentiamo oggi in offerta: la Canon Pixma Ts705A Inkjet Single Function Wireless a 5 Inchiostri, che porta in casa tua una stampante professionale, di quelle che si usano negli uffici! Oggi è in offerta con il 3% di sconto e la paghi 69,99 euro! Una stampante potente, veloce, votata al risparmio.

Stampante Canon Pixma Ts705A: caratteristiche tecniche

Scopriamo meglio questo gioiellino di casa Canon. Con la stampante Canon Pixma Ts705A Inkjet Single Function Wireless a 5 Inchiostri è a funzione singola, e ti offre la qualità che ti serve senza ingombro per essere utilizzata in casa o in un piccolo ufficio. Infatti parliamo di dimensioni pari a 14.37 x 14.65 x 6.22 cm. E un peso di poco più di 5 kg. Ottieni risultati con una velocità di stampa fino a 15 ipm in bianco e nero, 10 ipm a colori. Connettiti senza inconvenienti con Wireless Connect e collega smartphone, laptop o PC semplicemente premendo un pulsante.

I 5 inchiostri singoli permettono di sostituire solo i colori esauriti, mentre per stampare volumi maggiori è possibile sceglie le cartucce XL e XXL. Quindi non dovrai spendere ogni volta grosse cifre per dover sostituire un intero slot di inchiostri. Puoi gestire ampi progetti di stampa senza interruzioni grazie all’ampia capacità di 350 fogli. Il funzionamento efficiente è consentito anche dallo schermo LCD a matrice piena, che può fornire supporto con la configurazione, la connessione Wi-Fi e la risoluzione dei problemi. Oltre a un risparmio economico, beneficerai anche di un risparmio di tempo, grazie alla stampa fronte-retro automatica e la funzione di accensione e spegnimento automatici.

Dunque, cosa aspetti? Fai tua questa stampante Canon salva-spazio, e a risparmio economico e di tempo. Che oggi paghi solo 69,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.