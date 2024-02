Stampante Epson Expression: oggi su Amazon è in SUPER SCONTO!

Se hai bisogno di una stampante che possa stampare le tue foto a colori con una qualità veramente elevata, ecco che arriva per te la nuova stampante Epson Expression XP-55. Oggi la puoi trovare in sconto su Amazon del 34%, che va a fissare il prezzo finale a 108,00€. L’offerta potrebbe scadere anche stesso domani, ti conviene affrettarti se vuoi ottenere questo autentico gioiello!

Stampante Epson Expression XP-55: ottieni il meglio dalla tua stampante spendendo poco

La stampante Epson Expression XP-55 è ideata per chi ha intenzione di stampare foto di altissima qualità grazie alle sue cartucce separate a 6 colori capaci di stampare foto incredibili che possono durare fino a 300 anni se custodite correttamente. Effettuare la stampa non è mai stato così semplice: grazie alle soluzioni Epson Connect puoi effettuare facilmente la stampa da smartphone e tablet. Inoltre, con Epson Creative Print puoi stampare le foto direttamente dai social network e con Email Print le potrai stampare via mail anche se non sei vicino alla stampante!

È una stampante molto versatile che ti consente di stampare sia i fogli A4 che i fogli di carta fotografica, assicurandoti sempre una stampa ultra flessibile. Inoltre, è possibile stampare anche fronte retro per risparmiare sui costi della carta, facendo anche un grosso favore all’ambiente. Con la sua modalità wireless potrai facilmente stampare da ogni parte della casa, sia con smartphone, che con PC o laptop. Acquista subito questo fantastico prodotto di Epson: se lo fai entro oggi, potrai usufruire dello sconto del -34% che fissa il prezzo finale a soli 108,00€. Sbrigati però, perché l’offerta non sarà eterna così come le scorte disponibili!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.