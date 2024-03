Stampante Epson Expression XP-2200: su Amazon la trovi con un SUPER SCONTO!

Una stampante di qualità e soprattutto veloce è ciò che ci serve durante le nostre giornate lavorative, specialmente quando sono più faticose del solito. Oggi in sconto su Amazon puoi trovare un ottima stampante Epson Expression Home XP-2200: con il -20% la paghi solamente 56,99€. Un’offerta del genere non puoi fartela scappare per nessun motivo!

Stampante Epson Expression XP-2200: tanta qualità a prezzo bassissimo

Il design di questa stampante è molto elegante e riesce ad adattarsi a ogni ambiente in maniera ineccepibile, sfruttando lo spazio in modo efficiente e soprattutto combinando le sue varie funzionalità, tra cui stampa, scansione e copia. È molto semplice da utilizzare ed è anche estremamente versatile grazie alla connettività Wi-Fi, tramite la quale puoi stampare da ogni punto della casa tramite la connessione wireless. In più, con Wi-Fi Direct, potrai utilizzarla anche senza rete wireless.

Con questa stampante potrai anche stampare da altri dispositivi come smartphone e tablet; dunque, non sei confinato solo alla stampa tramite PC. Per utilizzarla con i suddetti dispositivi però avrai bisogno dell’app dedicata Epson Smart Panel. Con un’altra app, Epson Creative Print, puoi usare le tue foto per stampare album fotografici, collage e tanto altro.

Potrai effettuare delle stampe sempre brillanti con un set d’inchiostri a quattro colori Ananas 604 spendendo davvero poco. Infatti, questi inchiostri riescono a stampate sempre in maniera affidabile grazie alle cartucce separate nei formati standard e XL. Infine, avrai ben 3 mesi di abbonamento gratuito per le tue cartucce. Acquista subito la stampante Epson Expression XP-2200 su Amazon: solo per oggi la trovi con un super sconto del 20%, che fissa il prezzo finale a soli 56,99€. Fai in fretta, domani quest’offerta potrebbe magicamente sparire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.