Stampante Epson Multifunzione: sconto FOLLE solo per OGGI!

Avere una stampante in casa che può fare più cose oltre alla semplice stampa è una manna dal cielo per chi usufruisce spesso di questo strumento per il proprio lavoro. Ed è ancora meglio se questa funziona tramite Wi-Fi e smartphone, così da avere i documenti di cui abbiamo bisogno ancora più velocemente. Oggi la stampante multifunzione di Epson è in sconto del -28% a un prezzo che sa di follia: 69,99€!

Il nome esteso della stampante è EPSON WorkForce WF-2930DWF ed è ottimo sia per la casa che per l’ufficio. Puoi stampare fronte/retro e tutte le attività che hanno bisogno di maggior energia sono ancora più semplici con l’alimentatore di documenti ADF. Inoltre, il fiore all’occhiello di questa stampante è la possibilità si utilizzarla con il tuo smartphone tramite Wi-Fi. Anche il suo display è di tutto rispetto: un LCD da 3,7 cm.

Stampante Multifunzione Epson: acquistala oggi a un prezzo mai visto prima!

La stampante multifunzione di Epson si presenta come compatta ed elegante. Proprio per questo motivo, può essere collocata in ogni zona della casa o del proprio ufficio ed essendo Wi-Fi, possiamo stampare in qualsiasi punto dell’ufficio; inoltre, possiamo utilizzare anche la funzione Wi-Fi Direct per poter utilizzare la stampante da dispositivi wireless supportati senza la necessità una rete Wi-Fi.

Con la facilità d’utilizzo dell’ampio display, è possibile fare più cose contemporaneamente con una velocità mai vista prima. Il set di inchiostri a quattro colori 604 genera delle stampe nitide e di qualità, grazie alla combinazione tra inchiostri a colori a base acqua e nero a pigmenti e ottenendo sempre il meglio in termini di consumi sia che stampiamo in formato standard che XL. La stampante multifunzione Epson è disponibile solo ora su Amazon con un extra sconto del 28% a 69,99€.

