Stampante Epson XP-2200 multifunzione a soli 58€ su Amazon (disponibilità IMMEDIATA)

La stampante Epson XP-2200 è tra le migliori offerte Amazon del momento. La troviamo in vendita a 58,29 euro invece che a 71,56 euro, grazie allo sconto del 19% che consente di risparmiare circa 13€ rispetto al prezzo consigliato. Ecco il link all’offerta.

Epson XP-2200 è tra le migliori stampanti multifunzione nella fascia di prezzo tra 50 e 100 euro disponibili oggi sul mercato. Il set a quattro colori 604, la facilità di utilizzo e la possibilità di stampare utilizzando la connettività Wi-Fi sono i suoi principali punti di forza e alla base del successo ottenuto in questi anni.



Stampante Epson XP-2200 multifunzione a un ottimo prezzo su Amazon

Semplicità d’uso è la parola d’ordine per questa Epson Expression Home XP-2200, che si rivolge a tutti i componenti della famiglia e a chi lavora in ufficio. Semplicità che fa rima con flessibilità, dato che consente di effettuare stampe e scansioni tramite Wi-Fi. E se non si ha una rete wireless, si può sempre puntare sulla stampa tramite la tecnologia Wi-Fi Direct.

Un’altra caratteristica chiave è la convenienza. Tutto merito del set di inchiostri a quattro colori 604 del marchio Epson, grazie al quale è possibile ottenere stampe nitide, vivaci e affidabili spendendo una fesseria. Inclusi nel prezzo di vendita anche i software Epson Photo+ ed Epson Scan 2, a cui si aggiungono le interfacce Wi-Fi, USB e Wi-Fi Direct.

La stampante Epson XP-2200 è in offerta a soli 58,29€ su amazon.it. Inoltre il prodotto è anche venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli utenti Prime hanno le spese di spedizione gratis incluse.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.