Stampante Etichette Bluetooth: comoda, veloce e a BASSO COSTO

Qualsiasi cosa tu abbia bisogno di fare con le etichette, la nuova stampante per etichette Bluetooth di Phomemo è tutto ciò che ti serve per avere un servizio rapido e soprattutto comodo. Parliamo di una stampante termica tecnologicamente avanzata e di alta qualità che stampa etichette senza essere pulita e senza l’utilizzo di un toner. Insomma, fa il suo lavoro in economia. Se vuoi acquistarla con lo sconto di Amazon del 32% ti conviene fare presto: solo per oggi la puoi acquistare a 94,99€.

Questa stampante per etichette funziona senza fili: installando l’app “Labelife” è possibile abbinare lo strumento via Bluetooth senza nessun intoppo. È compatibile con Android, iPhone e iPad. Se vogliamo collegarlo alla stampante, sarebbe meglio utilizzare un cavo USB per il nostro desktop PC o laptop. I driver, se non installati in automatico, possiamo trovarli sul sito ufficiale di Phomemo.

Stampante Etichette Bluetooth: oggi in super sconto su Amazon

Il prodotto di per sé non è molto grande e possiamo stampare ogni etichetta termica con una larghezza di 1″ a 4,5″. Ciò che puoi stampare è potenzialmente infinito: codice a barre, etichette di spedizione, logo del proprio e-commerce e tanto altro. Proprio in quest’ultimo caso, possiamo utilizzarla per stampare etichette dei vari siti come Amazon, eBay, Etsy, Shopify, Fedex e altri. Possiamo quindi effettuare delle etichette di stampa senza doverci necessariamente recare nell’ufficio postale.

Un dato importante da segnalare è il servizio post-vendita di Phomemo, sempre vicino al cliente, fornisce assistenza gratuita a vita, sia via mail che tramite WhatsApp. Se vuoi questa Stampante per Etichette Bluetooth professionale dovrai fare in fretta: è solo per oggi in sconto su Amazon al -32%, con un ottimo prezzo finale di 94,99€!

