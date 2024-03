Stampante Fotografica Canon: solo per OGGI in SCONTO su Amazon

Se vuoi stampare le tue foto ovunque tu voglia e hai bisogno di una piccola stampante fotografica che faccia al caso tuo, oggi è il tuo giorno fortunato. Questo perché su Amazon troverai, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera, un’ottima stampante fotografica di Canon in sconto dell’11%, con un prezzo finale dell’offerta fissato a 103,83€.

Stampante Fotografica Canon: lo sconto di oggi è ghiotto, approfittane

Il modello di questa stampante si chiama CP1500 e riesce a stampare delle foto sempre chiare e vivaci in formato cartolina in soli 41 secondi. Quest’ultime sono estremamente resistenti all’acqua, ai graffi, alle ditate e riescono a durare fino a 100 anni. Il prodotto si presenta con un design compatto ed elegante ed è ottimo per l’uso domestico, essendo che le sue dimensioni sono di appena 182,2 x 57,6 x 133 mm. La stampante è portatile e dispone di uno schermo LCD largo da 8,9 centimetri per avere la possibilità di svolgere operazioni molto semplici.

Oltre a ciò che abbiamo elencato, c’è anche un comparto per schede SD, SDHC e SDXC integrato per stampare le foto direttamente. Inoltre, dispone anche della modalità wireless, in modo che puoi stampare le foto direttamente dal nostro smartphone con l’app SELPHY Photo Layout, con la possibilità di poterti connettere via Wi-Fi anche ad altri dispositivi come computer e fotocamere o tramite USB-C con gli stessi dispositivi più le unità flash USB.

Puoi personalizzare le tue foto con qualsiasi cosa che ritieni necessario: timbri, filtri, codici QR e tanto altro. La stampante ha un’ottima batteria, quindi non dovrai preoccuparti praticamente mai della sua autonomia. Acquista subito questo straordinario prodotto su Amazon: solo per oggi è in sconto dell’11%, con il prezzo finale fissato a 103,83€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.