Stampante HP DeskJet 4120e, la multifunzione DEFINITIVA a soli 63€

La HP DeskJet 4120e è una stampante multifunzione a getto d’inchiostro progettata per soddisfare le esigenze di stampa quotidiana in casa o in piccoli uffici. Questa stampante è compatibile con l’app HP Smart, che offre funzionalità aggiuntive come la scansione da dispositivo mobile e la gestione delle stampe.

Inoltre, il piano HP Instant Ink incluso con HP+ offre 6 mesi di servizio di consegna di inchiostro a casa. Tutto questo al modico prezzo di 63€ se la acquistate su Amazon, dov’è in offerta col 31% di sconto e con le spese di spedizione gratuita grazie ai servizi Prime.

HP DeskJet 4120e super scontato su Amazon

La stampante supporta diverse funzioni, tra cui la stampa, la copia e la scansione. Questa versatilità la rende adatta a una varietà di compiti di ufficio e di casa. È in grado di stampare su entrambi i lati del foglio, sebbene la funzione sia manuale, il che significa che dovrai girare manualmente il foglio per la stampa fronte/retro.

La DeskJet 4120e offre una velocità di stampa di 8,5 pagine al minuto (ppm) in bianco e nero e a colori. Questa velocità è sufficiente per la maggior parte delle esigenze di stampa domestiche e per piccoli uffici. È dotata di connettività Wi-Fi, che consente di stampare facilmente da dispositivi mobili come smartphone e tablet senza la necessità di cavi.

La stampante ha dimensioni compatte, il che la rende adatta a spazi limitati. In sintesi, la HP DeskJet 4120e è una stampante multifunzione affidabile e conveniente per uso domestico o in piccoli uffici. Offre funzionalità essenziali e una connessione Wi-Fi per la stampa senza problemi da dispositivi mobili.

La possibilità di stampare fronte/retro manuale e il supporto per HP Instant Ink sono vantaggi aggiuntivi per gli utenti che desiderano risparmiare sull'inchiostro.

