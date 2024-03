Stampante HP DeskJet: solo per oggi SCONTO davvero IMPERDIBILE!

Una stampante di qualità può fare davvero la differenza durante le nostre sessioni di lavoro. La nuova stampante HP DeskJet 2720e può essere un’ottima soluzione ai nostri problemi e, solo per oggi, la puoi trovare con un importante sconto del 24% su Amazon, che fissa il prezzo finale a soli 49,50€. Fai in fretta, l’offerta domani potrebbe non essere più disponibile!

Stampante HP DeskJet su Amazon: oggi c’è uno sconto che non devi lasciarti scappare

Questa stampante di HP è multifunzione e può sia stampare col getto d’inchiostro a colori che fare scansioni fronte e retro manuale. La stampa arriva fino a 7,5 ppm in bianco/nero, 5,5 ppm a colori, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi. È possibile effettuare la stampa su carta comune A4, A5, A6, buste e carta fotografica.

La stampante può essere collegata al PC direttamente oppure su smartphone e tablet con l’app dedicata HP Smart, la quale si collega ai dispositivi mediante il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct o AirPrint. Inoltre, per il corretto funzionamento del prodotto, bisognerà creare un account HP+, oltre che l’acquisto e uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali sin dal primo utilizzo.

Questo dispositivo ha 1 anno di garanzia supplementare più 6 mesi di “Istant Ink”, ossia un servizio che consegna le cartucce a domicilio prima che ne rimani senza. Acquista subito questa fantastica stampante di HP su Amazon: solo per oggi la puoi trovare con un importante sconto del -24%, che fissa il prezzo finale a soli 49,50€. Come detto anche prima, ti conviene fare in fretta: le scorte potrebbero esaurirsi presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.