Stampante HP Envy 6020e a PREZZO SPECIALE su Amazon (42% di sconto)

La stampante HP Envy 6020e è tra le migliori offerte di giornata in casa Amazon. Online la troviamo in vendita a 69,00€ invece che a 119,90€, grazie allo sconto del 42% che consente di risparmiare circa 50€ rispetto al prezzo consigliato. Ecco il link all’offerta.

HP Envy 6020e è tra le migliori stampanti multifunzione disponibili oggi per chi ha un budget compreso tra 50 e 100 euro. Tra le caratteristiche che la rendono tale troviamo il Wi-Fi con ripristino automatico, le innumerevoli funzioni e 3 mesi di abbonamento Instant Ink inclusi.

Stampante multifunzione HP Envy 6020e in offerta a 69€ su Amazon

Il modello 6020e della serie di stampanti multifunzione HP Envy è in grado di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Stampa, copia e scansione con una facilità disarmante, con incluse funzionalità quali stampa automatica fronte e retro, fax mobile, stampa senza bordi e alimentazione automatica dei documenti.

Un’altra funzionalità chiave è il supporto al Wi-Fi con ripristino automatico. Ciò significa che in caso di problemi di connettività, non solo è in grado di rilevarli, ma anche di risolverli in automatico, così da ridurre le interruzioni.

A tutto questo si aggiunge l’app HP Smart, che consente di stampare, eseguire scansioni e copie direttamente con lo smartphone, ovunque ci si trovi e in tutta semplicità.

La stampante multifunzione HP Envy 6020 è in offerta a soli 69,00€ su amazon.it. Il prodotto, essendo venduto e spedito da Amazon, dà la possibilità agli abbonati Prima di avere le spese di spedizione incluse.

