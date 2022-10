Stampante HP Envy ad un PREZZO ASSURDO

Amazon ha fatto uscire un sacco di sconti interessanti sui suoi prodotti con le sue Offerte Esclusive Prime, e in questo articolo vi vogliamo mostrare una delle più interessanti a nostro avviso. Si tratta della stampante HP Envy, un buonissimo dispositivo, utile in tantissime occasioni, che adesso è possibile acquistare a 109,00€, invece di 139,90€ come suo solito.

Questa stampante HP è relativamente contenuta nelle dimensioni (‎36.1 x 43.25 x 17.4 cm) che vi permetteranno di posizionarla in qualunque punto della casa senza mai preoccuparsi troppo dello spazio. In più, pesando solo 6,16 Kg, sarà possibile spostarla in qualunque momento vogliate senza troppi problemi.

Grazie alla connessione Wi-Fi potrete connettere questa stampante HP Envy alla linea internet di casa per creare un unico grande collegamento con tutti i vostri dispositivi, e stampare comodamente qualunque tipo di foto o documento in qualunque momento e da qualsiasi punto della casa senza dovervi scomodare troppo.

Inoltre, con l’acquisto, riceverete anche 12 mesi di Instant Ink incluso, l’abbonamento con il quale potrete stampare tutto ciò che vorrete e, non appena avrete finito l’inchiostro, ricevere direttamente a casa vostra le cartucce nuove per la vostra stampante senza alcun costo aggiuntivo.

