Stampante HP in promo WOW: Amazon vuole STUPIRE TUTTI, sconto imperdibile (-24%)

Che sia per lavoro o anche solo per svago in casa, avere una stampante multifunzione che sappia soddisfare ogni minima esigenza diventa spesso fondamentale. Se anche tu ti stai ritrovando in questa situazione, allora non puoi non tenere in considerazione l’ultima promo lanciata da Amazon. Solo per oggi, puoi fare tua la fantastica stampante multifunzione HP DeskJet 2720e a soli 49,98 euro. Lo sconto applicato è del 24%, per un risparmio totale immenso rispetto al costo di listino. Incluso nel prezzo trovate anche l’abbonamento per godere di 6 mesi d’inchiostro Istant Ink. Aggiungi ora al carrello il tutto, sarà uno dei tuoi più grandi successi.

Stampante HP DeskJet 2720e: la multifunzione che ti regala il meglio della qualità

Disponibile nella colorazione Grigio Cemento, questa stampante multifunzione HP DeskJet 2720e ha tutto ciò che potresti richiedere da un dispositivo di questo tipo. Con stampe fino a 7,5 ppm in bianco e nero e 5,5 ppm a colori, permette di godere di una risoluzione fino a 300 x 300 dpi su carta comune A4, A5, A6, con grammatura da 60 a 90 g/m2. Ma anche su buste e carta fotografica. Essendo una stampante HP+, per funzionare richiede un account HP, una connessione internet continua e l’uso esclusivo di cartucce d’inchiostro originali.

Grazie all’acquisto sul sito di Amazon, avrai modo di godere di 6 mesi di Instant Ink inclusi. Ossia un servizio che ti consegna a domicilio le cartucce prima che tu rimanga senza. Trovi poi un firmware con tutte le misure di sicurezza dinamica, così da impedire l’utilizzo di cartucce non originali con circuiti o chip non riconosciuti. Essendo una multifunzione a getto d’inchiostro, ti dà modo sia di stampare in bianco/nero e colori che di effettuare scansioni, col fronte retro manuale.

Sfrutta già ora questa promo pazzesca, avrai una delle migliori stampanti in assoluto ad un prezzo super competitivo.

