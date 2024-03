Stampante HP Multifunzione: ACQUISTALA oggi con uno sconto ESAGERATO!

Una stampante che riesca a fare tutte le operazioni possibili di cui abbiamo bisogno, sia in casa che in ufficio, non è semplice da trovare, specialmente se diamo un’occhiata ai prezzi che spesso sono fin troppo proibitivi. Oggi però su Amazon c’è uno sconto eccezionale che abbassa il prezzo di una stampante eccezionale a meno della metà. Stiamo parlando della Stampante multifunzione di HP, che con uno sconto del 58% sul prezzo originale, la possiamo acquistare a soli 162,30€. L’offerta potrebbe scomparire prima del previsto, approfittane subito!

Stampante Multifunzione HP: oggi su Amazon l’offerta è davvero ghiotta, non fartela scappare

Questa stampante di HP è davvero completa. Avrai la possibilità di stampare sia a colori che in bianco e nero, scansionare i tuoi documenti e stampare fronte retro in automatico. Puoi collegarla facilmente a PC, smartphone e tablet mediante l’app dedicata HP Smart, la quale ti permette di connetterti ai dispositivi mediante il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Puoi anche optare per il collegamento via USB acquistando separatamente il cavo.

Andando più nel dettaglio, questa stampante ti consente di stampare fino a 24 ppm in bianco e nero e 20 ppm a colori, con una risoluzione fino a 600 x 600 dpi. La stampa può avvenire su carta comune A4, A5 e A6 con una grammatura da 60 a 105 g/m², su buste e carta fotografica. Per un corretto funzionamento del prodotto, HP richiede un account, una connessione a Internet stabile e soprattutto l’utilizzo esclusivo delle sue cartucce d’inchiostro originali per tutta la vita della stampante.

Acquista subito la Stampante Multifunzione di HP: solo per oggi la trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 58%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a soli 162,30€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.