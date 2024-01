Stampante HP, OFFERTA bomba in SCADENZA su Amazon: ultimi pezzi rimasti

Stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori, fronte e retro automatico, possibilità di stampa anche senza bordi. Inoltre, è possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l’app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso.

Stampan fino a 20 ppm in bianco/nero, 17 ppm a colori, a getto d’inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, carta fotografica. Per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante.