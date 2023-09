Stampante HP in OFFERTA: trasforma l'ufficio in una TIPOGRAFIA

HP è sinonimo di garanzia, dato che immette sul mercato ormai da decenni prodotti tecnologici che non deludono mai. Come le stampanti, e questa che proponiamo oggi in offerta con il 16% di sconto è un esempio illuminante del suo brand: la stampante HP Envy Inspire 7220e 242P6B la paghi solo 129,99 euro! Parliamo di una stampante Multifunzione a Getto d’Inchiostro a Colori, con l’opzione Fronte/Retro automatica, capacità fino a 22 pagine al minuto, completamente smart grazie al fatto che puoi collegarla al tuo smartphone tramite connessione Wi-Fi e l’apposita app. Inoltre, porterai a casa anche 3 Mesi di Inchiostro Instant Ink Inclusi con HP+. Pure il colore è un vantaggio: un bianco neutro che si inserisce bene sia in casa che in ufficio. Insomma, un’offerta irresistibile!

Stampante HP Envy Inspire 7220e 242P6B: le caratteristiche

Scopriamo meglio le caratteristiche tecniche della stampante HP Envy Inspire 7220e 242P6B. Parliamo di una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori, con fronte -retro automatico, quindi non dovrai ogni volta girare i fogli e ciò va appannaggio della rapidità di stampa. Ha anche la possibilità di stampare senza bordi. Puoi stampare da pc, smartphone e tablet grazie all’app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Potrai stampare fino a 22 pagine al minuto in bianco/nero, 20 a colori grazie al potente getto d’inchiostro. Il tutto con risoluzione fino a 600 x 600 dpi. I formati sono A4, A5, A6 con grammatura da 75 a 90 g/m², nonché buste e carta fotografica.

Potrai attivare il servizio HP+ Instant Ink che ti consegna le cartucce a domicilio a partire da 0,99€ al mese. Ricorda che la stampante HP Envy Inspire 7220ee 242P6B è compatibile solo con le cartucce originali: HP 303 Nero, HP 303 Tricromia, HP 303XL Nero, HP 303XL Tricromia. Ha infatti un firmware che blocca la stampante in caso di uso di cartucce compatibili, che del resto, alla distanza, tendon a danneggiare le stampanti.

Dunque, un vero portento ideale per chi ha bisogno di stampare molto sia in casa che in ufficio. Oggi paghi la stampante smart HP Envy Inspire 7220ee 242P6B la paghi solo 129,99 euro!

