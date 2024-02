Stampante HP ScanJet PRO: acquistala OGGI con un SUPER SCONTO

Oggigiorno stampare tantissimi fogli è diventata un’azione praticamente normale. Specialmente in ufficio, è ormai quotidiano gestire grandi volumi di documenti e sembra che la nostra stampante voglia dare bandiera bianca. Ma non preoccuparti, perché con la nuova HP ScanJet PRO 2000 stampare tantissimi fogli in sequenza non è mai stato così semplice. Oggi la trovi su Amazon con un super sconto del 38%, con un prezzo finale fissato a 215,99€.

La ScanJet PRO 2000 di HP è stata pensata per riuscire a sostenere qualsiasi volume di lavoro, riuscendo a garantire sempre e comunque un’ottima velocità di esecuzione. Questa stampante riesce infatti a digitalizzare fino a 3500 pagine al giorno senza mai fermarsi, una vera rarità in questo campo.

Stampante HP ScanJet PRO 2000: acquistala oggi con un super sconto del 38%

Parliamo di una stampante dotata di una velocità davvero importante, riesce infatti a stampare 35 pagine al minuto e a digitalizzare fino a 70 immagini in 60 secondi. L’ADF riesce a contenere fino a 50 fogli permettendo la digitalizzazione di una vastissima gamma di formati, assicurando sempre e comunque a chi la utilizza un’estrema flessibilità durante le sue scansioni.

Ovviamente le sorprese non sono finite, perché questa fantastica stampante di HP eccelle anche dal punto di vista della versatilità. Infatti, riesce a digitalizzare in maniera estremamente nitida testi e immagini di ogni tipo, supportando i formati più frequentemente utilizzati come PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT e RTF. In più, l’OCR integrato ti permette di ricercare facilmente i PDF che hai bisogno di stampare, offrendoti una gestione completa dei documenti e della loro ricerca. Se pensi che questa stampante faccia al caso tuo, ti conviene non fartela scappare: solo per oggi è in sconto su Amazon del -38%, un super sconto mai visto prima che fissa il prezzo a 215,99€.

